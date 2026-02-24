Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Surfshark è super già a febbraio: 87% di sconto e prezzi da 1,99€

Privacy online, libertà di visione e connessione veloce con la VPN di Surfshark ora in offerta a meno di 2 euro al mese.
Surfshark è super già a febbraio: 87% di sconto e prezzi da 1,99€
Privacy online, libertà di visione e connessione veloce con la VPN di Surfshark ora in offerta a meno di 2 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 feb 2026
Link copiato negli appunti

La primavera è ancora relativamente lontana, ma Surfshark ha deciso di anticipare ugualmente la sua offerta speciale promuovendo fino all’87% di sconto sui piani della durata di due anni e tre mesi extra di servizio in regalo. Nell’ambito della nuova iniziativa, i prezzi dei piani partono da 1,99 euro al mese.

Ecco un rapido confronto dei prezzi attuali della VPN di Surfshark:

  • 1,99 euro al mese per Surfshark Starter, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo per un importo totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro
  • 2,49 euro al mese per Surfshark One, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro
  • 4,19 euro al mese per Surfshark One+, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo per un importo totale di 113,13 euro per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro
Pagina offerta Surfshark

surfshark starter 1,99 euro

Tutti i piani beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, con rimborso completo di quanto speso.

Surfshark è uno dei migliori fornitori VPN oggi disponibili sul mercato, grazie a una connessione più veloce rispetto alla media e tutta una serie di funzioni aggiuntive che aumentano il livello di sicurezza e privacy online per gli utenti. Tali funzionalità sono presenti fin dal piano Starter, che include per esempio l’opzione Alternative ID, grazie alla quale ci si può iscrivere a qualsiasi sito utilizzando e-mail e dettagli di contatto finti per preservare le proprie informazioni personali.

A partire dal piano One, invece, fanno il loro ingresso l’antivirus con protezione in tempo reale, il monitoraggio di eventuali truffe via e-mail, le notifiche su possibili fughe di dati personali e una ricerca web senza pubblicità.

Pagina offerta Surfshark VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Una VPN per tutti i propri dispositivi: solo 1,99 €/mese con Surfshark
VPN

Una VPN per tutti i propri dispositivi: solo 1,99 €/mese con Surfshark
VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese con Total VPN
VPN

VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese con Total VPN
Streaming illegale, la Spagna accelera: nel mirino NordVPN e ProtonVPN
VPN

Streaming illegale, la Spagna accelera: nel mirino NordVPN e ProtonVPN
Il compleanno di NordVPN sblocca il 76% di sconto sui piani di 2 anni
VPN

Il compleanno di NordVPN sblocca il 76% di sconto sui piani di 2 anni