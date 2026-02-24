Surfshark è super già a febbraio: 87% di sconto e prezzi da 1,99€

La primavera è ancora relativamente lontana, ma Surfshark ha deciso di anticipare ugualmente la sua offerta speciale promuovendo fino all’87% di sconto sui piani della durata di due anni e tre mesi extra di servizio in regalo. Nell’ambito della nuova iniziativa, i prezzi dei piani partono da 1,99 euro al mese.

Ecco un rapido confronto dei prezzi attuali della VPN di Surfshark:

1,99 euro al mese per Surfshark Starter , a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo per un importo totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro

, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo per un importo totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro 2,49 euro al mese per Surfshark One , a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro

, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo per un importo totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro 4,19 euro al mese per Surfshark One+, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo per un importo totale di 113,13 euro per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro

Tutti i piani beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, con rimborso completo di quanto speso.

Surfshark è uno dei migliori fornitori VPN oggi disponibili sul mercato, grazie a una connessione più veloce rispetto alla media e tutta una serie di funzioni aggiuntive che aumentano il livello di sicurezza e privacy online per gli utenti. Tali funzionalità sono presenti fin dal piano Starter, che include per esempio l’opzione Alternative ID, grazie alla quale ci si può iscrivere a qualsiasi sito utilizzando e-mail e dettagli di contatto finti per preservare le proprie informazioni personali.

A partire dal piano One, invece, fanno il loro ingresso l’antivirus con protezione in tempo reale, il monitoraggio di eventuali truffe via e-mail, le notifiche su possibili fughe di dati personali e una ricerca web senza pubblicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.