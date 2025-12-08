Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Surfshark è la migliore VPN da scegliere a dicembre 2025: il prezzo è super

La VPN da scegliere a dicembre 2025 non può che essere Surfshark: con l'offerta in corso il prezzo crolla a meno di 2 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 8 dic 2025
La scelta giusta per attivare una nuova VPN nel corso del mese di dicembre 2025 è rappresentata da Surfshark: con la nuova promo in corso oggi, infatti, è possibile abbattere il costo del servizio e utilizzare una VPN illimitata e completa con un costi di appena 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta visitare ilsito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Surfshark VPN

La migliore offerta per una VPN a dicembre 2025

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura, con tutte le carte in regola per essere considerata come l'opzione giusta da chi è alla ricerca di un servizio di questo tipo.

La VPN, infatti, prevede la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da poter navigare in sicurezza anche quando la connessione non è sicura.

In aggiunta, è possibile sfruttare una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l'uso della rete criptata.

Da segnalare anche un network di oltre 3 mila server sparsi in tutto il mondo: in questo modo, scegliendo un server situato in un altro Paese è possibile aggirare blocchi geografici e censure online.

Surfshark è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, grazie alle app che la VPN mette a disposizione per tutti i principali sistemi operativi.

Con la promo in corso, la VPN ora costa 1,99 euro al mese per 27 mesi di utilizzo e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta della migliore VPN su cui puntare oggi, grazie a un costo ridotto e a un servizio completo e senza punti deboli. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

