Surfshark è in offerta: per il Black Friday il risparmio è enorme (-85%)

Surfshark è protagonista di una nuova offerta in occasione del Black Friday 2026. Grazie alla promo in corso, il prezzo della VPN cala fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra. L'offerta permette di ottenere un risparmio dell'85% sul costo complessivo del servizio e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare la promo e iniziare a sfruttare la VPN basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto.

La VPN da attivare al Black Friday

Surfshark è la soluzione giusta per una nuova VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per una navigazione sicura anche quando si utilizza una rete non privata.

Da segnalare, inoltre, l'accesso a un network composto da migliaia di server che consente all'utente di selezionare un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di "spostare" il proprio IP.

A disposizione di chi sceglie Surfshark c'è anche la possibilità di navigare sfruttando una politica no log e, quindi, senza alcuna forma di tracciamento dell'attività online. La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, per una connessione veloce e protetta da tutti i propri device.

La promo del Black Friday rappresenta un'opportunità da cogliere al volo per attivare la nuova VPN illimitata. Il servizio ora è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra.

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire una breve procedura di attivazione online. Lo sconto garantito dalla VPN sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

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