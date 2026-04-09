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Surfshark è in offerta: a questo prezzo è la migliore VPN da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato: ecco la promozione giusta da attivare in questo momento.
Surfshark è in offerta: a questo prezzo è la migliore VPN da attivare oggi
Con Surfshark è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato: ecco la promozione giusta da attivare in questo momento.
Davide Raia
Pubblicato il 9 apr 2026
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La migliore VPN da attivare, in questo momento, non può che essere Surfshark VPN, uno dei servizi "premium" del settore. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile ottenere un risparmio dell'88% che porta il prezzo fino a 1,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. L'offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Con 40 centesimi in più al mese è possibile passare al piano One che aggiunge funzionalità avanzate per la sicurezza, come il sistema antivirus. Per attivare subito l'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Surfshark

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La VPN migliore da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa, con un prezzo davvero al top e senza compromessi sulla sicurezza. Tra le caratteristiche del servizio troviamo, infatti, la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una connessione non sicura.

C'è poi una politica no log che garantisce all'utente la possibilità di accedere a Internet senza dover fare i conti con il tracciamento della propria attività. La VPN offre anche un network di migliaia di server, dislocati in tutto il mondo, per poter aggirare blocchi geografici e censure online. L'uso della VPN può avvenire da un numero illimitato di dispositivi.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,88 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto e sarà attivabile solo per un breve periodo di tempo. Con 40 centesimi in più al mese è possibile puntare sul piano One che aggiunge funzionalità extra di sicurezza.

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