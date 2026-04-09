Surfshark è in offerta: a questo prezzo è la migliore VPN da attivare oggi

La migliore VPN da attivare, in questo momento, non può che essere Surfshark VPN, uno dei servizi "premium" del settore. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile ottenere un risparmio dell'88% che porta il prezzo fino a 1,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. L'offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Con 40 centesimi in più al mese è possibile passare al piano One che aggiunge funzionalità avanzate per la sicurezza, come il sistema antivirus. Per attivare subito l'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

La VPN migliore da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa, con un prezzo davvero al top e senza compromessi sulla sicurezza. Tra le caratteristiche del servizio troviamo, infatti, la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una connessione non sicura.

C'è poi una politica no log che garantisce all'utente la possibilità di accedere a Internet senza dover fare i conti con il tracciamento della propria attività. La VPN offre anche un network di migliaia di server, dislocati in tutto il mondo, per poter aggirare blocchi geografici e censure online. L'uso della VPN può avvenire da un numero illimitato di dispositivi.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,88 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto e sarà attivabile solo per un breve periodo di tempo. Con 40 centesimi in più al mese è possibile puntare sul piano One che aggiunge funzionalità extra di sicurezza.

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