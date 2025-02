Surfshark è il tuo scudo contro le violazioni di dati dei Data Breach

Nel mondo digitale di oggi, proteggere i propri dati personali è una priorità assoluta. Le violazioni di dati, dette anche data breach, sono sempre più frequenti, e il rischio che le proprie credenziali finiscano nel dark web è reale. Surfshark Alert è la soluzione perfetta per tenere sotto controllo le proprie informazioni sensibili e ricevere notifiche immediate in caso di compromissione.

Attualmente, puoi ottenere Surfshark Alert all’interno del pacchetto Surfshark One, che include anche VPN, Antivirus e Search per una protezione completa della tua privacy digitale. E la buona notizia? L’abbonamento biennale è scontato dell’86%, con un prezzo finale di 2,59€ al mese e 3 mesi extra gratuiti.

Cos’è Surfshark Alert e come funziona?

Surfshark Alert è un sistema di monitoraggio avanzato che ti avvisa in tempo reale se le tue credenziali – email, password o altre informazioni personali – vengono coinvolte in un data breach. Il servizio analizza costantemente database di violazioni per segnalarti eventuali esposizioni, permettendoti di agire tempestivamente per proteggere i tuoi account.

Questo tool mette a disposizione una serie di funzionalità indispensabili per contrastare le possibili violazioni di dati:

Monitoraggio continuo delle email registrate per rilevare eventuali fughe di dati;

delle email registrate per rilevare eventuali fughe di dati; Avvisi istantanei in caso di compromissione delle credenziali;

in caso di compromissione delle credenziali; Controllo automatico delle violazioni di dati con aggiornamenti costanti;

con aggiornamenti costanti; Protezione potenziata per garantire che le informazioni personali non finiscano nelle mani sbagliate.

Grazie a Surfshark Alert, puoi prevenire furti d’identità, proteggere i tuoi account e dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi dati sono costantemente monitorati. E tutto ciò è possibile ad un prezzo davvero vantaggioso: solo 2,59€ al mese per due anni, con sconto dell'86% e 3 mesi extra gratis.

Oltretutto, il pacchetto Surfshark One include anche VPN, antivirus e motore di ricerca privato Search. Vai sul sito di Surfshark e attivalo ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.