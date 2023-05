Surfshark: connessione rapida e sicura, oggi a soli 2,30 euro al mese

Navigazione sicura, anonima, protezione dei dati personali e della posizione reale. Tutto questo è possibile con l'utilizzo di un VPN, un servizio che instrada le vostre richieste in dei server privati, in modo che queste vengano cifrate e risultino illeggibili a terzi. Quale scegliere tra le tante offerte presenti in rete? Sicuramente potete considerare quella di Surfshark, attualmente in promozione con uno sconto dell'82%, a soli 2,30€.

La VPN di Surfshark offre stabilità e velocità ed è presente in 100 paesi con server a velocità fino a 10Gbps. Utilizza funzionalità di sicurezza avanzate, includendo al tempo stesso il blocco automatico di annunci, tracker e altri pop-up fastidiosi.

Surfshark: cosa ottenete a soli 2,30€ al mese

Navigazione sicura anche su WiFi

Con Surfshark, non siete protetti soltanto se siete collegate con cavo LAN, ma anche con le reti WiFi, soprattutto se pubbliche. Queste sono spesso terreno fertile per malintenzionati, che hanno vita facile nel riuscire a intercettare i dati di navigazione in transito tra il vostro dispositivo e il router. Abilitando la VPN sarete protetti anche in questa circostanza senza alcun pensiero.

Sbarazzatevi delle restrizioni

Le limitazioni imposte da diversi siti o servizi impediscono spesso agli utenti di utilizzarli in Italia, o all'estero se si è in viaggio. Con Surfshark rimanete al sicuro a prescindere da dove vi troviate e potete accedere ai siti non disponibili in Italia utilizzando un indirizzo IP di un altro paese. In questo modo, proteggerete anche la vostra posizione reale.

Risparmiate sui costi dei servizi

Le limitazioni geografiche dei servizi includono spesso anche il prezzo, che può variare in base alla posizione. Grazie alla possibilità di impostare un indirizzo IP di un altro paese, potrete cercare il miglior prezzo e risparmiare sul costo dei biglietti aerei, o altro.

Protezione senza limiti per tutti i vostri dispositivi

Siete in famiglia o avete tanti dispositivi? Nessun problema! Un account Surfshark consente di connettere un numero illimitato di dispositivi senza alcuna spesa aggiuntiva!

Se avete bisogno d'aiuto l'assistenza è sempre attiva 24 ore al giorno, per tutta la settimana. In caso non siate comunque soddisfatti, avrete tempo per richiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Abbonatevi ora e navigate in sicurezza, senza rinunciare alla velocità.

