Surfshark & Black Friday: 84% di sconto e un gradito regalo

Sono già cominciate le offerte legate al Black Friday e, in tal senso, Surfshark ha già fatto una proposta molto interessante a chi sta cercando una VPN di livello.

Si parla di uno sconto, sul piano biennale, dell'84% al quale si va ad aggiungere un gradito regalo, ovvero 2 mesi gratis in più di servizio per chi effettua la sottoscrizione in questo periodo.

Un'iniziativa ottima lato economico, ma che assume un valore ancora maggiore se paragonata alla qualità del servizio offerto. Surfshark infatti, è una VPN tra le più rinomate del settore, capace di offrire un livello di sicurezza e performance che rendono tale provider uno dei preferiti dall'utenza.

Proteggi i tuoi dispositivi con Surfshark: con l'offerta del Black Friday è un'occasione da non perdere

Perché questo servizio ha raccolto così tanti consensi tra gli internauti? I motivi di tale successo sono in realtà diversi.

Surfshark infatti, offre un'infrastruttura avanzata, con più di 3.200 server sparsi in 100 paesi. Ciò permette una gestione ottimale delle connessioni, andando a influenzare positivamente le prestazioni della VPN. Ciò consente, tra le altre cose, di utilizzare tale strumento anche per il download di torrent o per la visione di contenuti streaming.

La possibilità di collegare a un singolo account un numero illimitato di dispositivi è un altro punto in favore di questa piattaforma. In questo modo, infatti, è possibile utilizzare Surfshark anche in famiglie numerose.

A quanto detto finora poi, va aggiunto un tool per il blocco di annunci e malware, abbinato allo strumento di blocco pop-up: soluzioni ottimi sia lato sicurezza che privacy. La possibilità di usufruire di un'assistenza professionale, disponibile 24 ore su 24, è un'ulteriore garanzia di qualità.

Infine, è bene considerare che è possibile provare Surfshark per 30 giorni con la modalità "soddisfatti o rimborsati". Un ottimo modo per testare con mano come funziona questa VPN e saggiarne le innegabili qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.