Surfshark Antivirus è la protezione completa ideale per tutti i vostri dispositivi. Approfittando di uno sconto del 76%, potete beneficiare a soli 3,49€ al mese di una protezione 2-in-1, grazie alla VPN inclusa nel pacchetto!

Con l'antivirus di Surfhsark potete proteggere fino a 5 dispositivi senza penalizzarne le prestazioni. L'applicativo è infatti molto leggero e ottimizzato e fornisce una protezione avanzata per tutte le minacce più recenti.

Surfshark Antivirus: proteggete ora i vostri dispositivi con lo sconto del 76%

Surfshark Antivirus fa uso del cloud per aggiornarsi costantemente sulle ultime minacce. È sempre in funzione per prevenire l'infezione da parte di malware, virus o altri attacchi, garantendo una protezione in tempo reale sempre efficace.

Tra le funzionalità, è possibile programmare le scansioni in orari o giorni specifici, escludendo determinate cartelle. La scansione in tempo reale è eseguita durante il download e l'utilizzo di ogni file. Il monitoraggio automatico include anche email, carte di credito e informazioni personali. Gli allert in tempo reale vi avviseranno se una di queste tre cose ha subito una violazione, anche grazie alla scansione dei database violati.

Surfshark Antivirus offre inoltre il suo motore di ricerca personalizzato, con cui è possibile visualizzare risultati bloccando gli annunci fastidiosi, senza che i dati personali vengano collezionati. Tra le funzionalità aggiuntive figura anche una VPN totalmente illimitata, con cui cifrare i dati del proprio traffico per renderli illeggibili a terzi. Permette inoltre di avere accesso ai siti con restrizione regionali e di risparmiare sul costo dei servizi, come i biglietti aerei.

Surfshark non registra inoltre alcuna attività dell'utente, ogni vostra attività rimarrà quindi privata, assicurando il massimo della privacy. Se per qualsiasi motivo il servizio offerto non dovesse soddisfare le vostre aspettative, è sempre possibile chiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto del piano. Ovviamente non manca un'assistenza sempre disponibile ad aiutare, 24 ore al giorno per una settimana.

Acquistate ora Surfshark Antivirus per una protezione all'avanguardia!

