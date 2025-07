Surfshark Antivirus: proteggi la tua estate a solo 2,69€ anche in vacanza

Sotto l’ombrellone, in cima a una montagna o tra le strade assolate di una città d’arte, l’estate è fatta per rilassarsi. Ma se mentre ti godi il panorama ti connetti a un Wi-Fi pubblico o scarichi un’app al volo, potresti mettere a rischio i tuoi dispositivi… e i tuoi dati. Per fortuna c’è Surfshark Antivirus, la soluzione leggera ma tosta che protegge ogni tua mossa digitale, senza appesantire il tuo zaino (né il tuo portafoglio).

Solo 2,69€ per una protezione completa

Meno di un caffè in spiaggia, e hai una suite completa di strumenti per stare tranquillo ovunque ti trovi. E se non sei convinto? Nessun problema: 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Surfshark Antivirus è pensato per chi ama viaggiare leggero ma non vuole rinunciare alla sicurezza smart. Ideale per l’estate, perfetto per tornare in città con i dispositivi protetti e funzionanti.

Antivirus in tempo reale – blocca le minacce prima che ti accorgi della loro esistenza.

VPN integrata – per navigare in modo sicuro anche dal Wi-Fi dell’hotel o di quel barino in riva al mare.

Protezione webcam – se qualcuno prova a curiosare, ricevi subito un avviso.

Cloud Protect – tutela anche i tuoi file online, per backup senza brutte sorprese.

Aggiornamenti costanti – si aggiorna ogni 3 ore per essere sempre un passo avanti ai virus.

Con un solo account, puoi proteggere fino a 5 dispositivi. È compatibile con Windows, macOS e Android, e non rallenta nulla: continuerai a guardare video, caricare storie e mandare foto su WhatsApp come sempre, con la differenza che ora sei davvero protetto. Se cerchi un alleato discreto, efficace e facilissimo da usare… metti Surfshark nella tua valigia digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.