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Surfshark anticipa tutti: è online l'offerta per il Black Friday

Surfshark anticipa tutti: è online l'offerta per il Black Friday
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 ott 2026
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Surfshark, azienda VPN di riferimento a livello internazionale, ha lanciato a sorpresa la sua offerta per il Black Friday a tempo limitato. Nell’ambito della nuova promo i prezzi partono da 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Connessione sicura, protezione dalle truffe, protezione dei dispositivi e protezione dell’identità sono tra i principali punti di forza dei piani di Surfshark VPN. Inoltre, è un servizio facile da usare e compatibile con i dispositivi più diffusi in commercio, dai PC Windows ai Mac, dagli smartphone Android agli iPhone, passando per FireTV e Android TV.

Pagina offerta Surfshark

surfshark offerta black friday

Con l’offerta del Black Friday, i piani di due anni di Surfshark godono di uno sconto fino all’87%, che permette di sottoscrivere il piano Surfshark One a 2,49 euro al mese per 24 mesi, lo stesso importo richiesto per il piano base Surfshark Starter. Ottimo prezzo anche per il piano più completo One+ a 4,49 euro al mese, con il 79% di sconto.

Di seguito una breve panoramica della promo in corso sul sito ufficiale di Surfshark:

  • 2,49 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano Surfshark Starter (85% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • 2,49 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano Surfshark One (87% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • 4,49 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo per il piano Surfshark One+ (79% di sconto rispetto al prezzo di listino)

Tra le nuove funzionalità introdotte di recente da Surfshark segnaliamo la protezione dalle truffe, disponibile a partire dal piano One. Quest’ultima funzione consente di ottenere una protezione completa da messaggi, e-mail, contenuti web e chiamate fraudolenti.

Pagina offerta Surfshark

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