Surfshark, annuo nuovo piani nuovi: ecco i prezzi di gennaio 2026

Starter+ è la novità di questo inizio 2026 in casa Surfshark: ecco il riepilogo di caratteristiche e prezzi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 gen 2026
Con l'inizio del nuovo anno Surfshark ha deciso di rinnovare i piani VPN aggiungendo Starter+, account che rispetto al piano Starter, quello più economico, aggiunge la protezione dei dati personali, il controllo delle truffe via e-mail e un motore di ricerca sicuro e senza pubblicità. In più, il 2026 è cominciato con un'offerta su tutti i piani della durata di 24 mesi, su cui è possibile risparmiare fino all'87%.

Ecco i prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark VPN:

  • Starter: 1,99 euro al mese + 3 mesi extra in regalo (53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro)
  • Starter+: 2,29 euro al mese + 3 mesi extra in regalo (61,83 euro per i primi 27 mesi invece di 444,15 euro)
  • One: 2,49 euro al mese + 3 mesi extra in regalo (67,23 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro)
  • One+: 4,29 euro al mese + 3 mesi extra in regalo (115,83 euro per i primi 27 mesi invece di 565,65 euro)
surfshark prezzi gennaio 2026

Le caratteristiche dei piani VPN di Surfshark

Per prima cosa, diciamo che tutti i piani di Surfshark includono il medesimo servizio di rete privata virtuale (considerata peraltro una delle migliori VPN per Apple TV), di conseguenza se si ha bisogno unicamente della VPN il piano Starter è più che sufficiente. Se invece si vuole qualcosa di più, gli altri piani sono quelli più indicati.

Segue ora una panoramica completa delle varie funzionalità incluse in ciascun piano:

  • Starter: VPN (la stessa di tutti gli altri piani), blocco degli annunci e dei malware
  • Starter+: tutte le funzionalità del piano Starter più protezione dei dati personali, motore di ricerca sicuro e senza pubblicità, controllo delle truffe via e-mail
  • One: tutte le funzionalità del piano Starter+ più monitoraggio Dark Web, protezione antivirus e blocco dei contenuti web
  • One+: tutte le funzionalità del piano One più mascheramento telefono, rimozione dei dati personali tramite Incogni e fino a 1 milione di dollari di copertura per furto di identità
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

