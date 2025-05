Surfshark Alternative ID protegge la tua identità digitale a 3,19€/mese

In un’epoca in cui tracciamento online, spam e raccolta non autorizzata di dati personali sono all’ordine del giorno, è fondamentale avere uno strumento pensato appositamente per difendere la propria identità sul web.

Surfshark Alternative ID, incluso nell’abbonamento Starter, ti consente di creare identità digitali alternative, evitando di esporre i tuoi dati reali quando ti iscrivi a siti o servizi. Il costo? Solo 3,19€ al mese, grazie a uno sconto del 79%, con 3 mesi extra inclusi e 30 giorni per richiedere il rimborso. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio il funzionamento di Surfshark Alternative ID e le sue caratteristiche principali.

Come funziona Surfshark Alternative ID?

Ecco quali sono le caratteristiche principali di Surfshark Alternative ID:

Ti permette di generare un profilo digitale fittizio , da utilizzare online in totale sicurezza;

, da utilizzare online in totale sicurezza; Include un’ email proxy , che protegge la tua casella personale da pubblicità indesiderata, truffe e phishing;

, che protegge la tua casella personale da pubblicità indesiderata, truffe e phishing; Riduce drasticamente il tracciamento da parte di inserzionisti e piattaforme.

Ma non è tutto: il piano Starter non include solo Surfshark Alternative ID, ma integra anche una VPN senza limiti, utilizzabile su tutti i dispositivi, dai computer alle smart TV. Navigherai in modo riservato e protetto, senza limiti di banda. Oltre a questo, sono presenti anche alcune funzionalità aggiuntive. Una di queste è il blocco di pubblicità e tracker, per un'esperienza più pulita e veloce.

Altro elemento molto importante è il pop-up blocker, per dire addio a finestre fastidiose e notifiche invadenti. Infine, va menzionato il Bypasser, che consente di escludere specifiche app o siti dalla protezione VPN.

Con un costo accessibile e una protezione completa, Surfshark Alternative ID è la soluzione ideale per chi vuole navigare in sicurezza, in anonimato e senza rinunce. Scopri di più direttamente sul sito ufficiale di Surfshark e inizia a proteggere la tua identità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.