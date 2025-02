Surfshark Alternative ID protegge i tuoi dati online, a soli 2,19€ al mese

Nell’era digitale, condividere i propri dati online è diventato inevitabile, ma ogni registrazione a un sito web o a un servizio può rappresentare un rischio per la privacy. Alternative ID di Surfshark è la soluzione ideale per chi vuole proteggere la propria identità digitale. Grazie all'azione di questo strumento, le informazioni sensibili non saranno vulnerabili a siti poco affidabili o a potenziali violazioni di dati.

Ora puoi accedere a questa innovativa tecnologia con l’offerta speciale di Surfshark, che permette di attivare il piano biennale con l’86% di sconto a soli 2,19€ al mese, con 3 mesi extra gratuiti inclusi.

Come funziona Alternative ID di Surfshark e perché è utile per la sicurezza informatica

Alternative ID consente di creare identità digitali alternative con indirizzi email temporanei e informazioni generate casualmente. Così riduce al minimo la necessità di fornire dati personali reali. Questo si traduce in:

Maggiore sicurezza nei siti sconosciuti : evita di usare il tuo indirizzo email principale per iscrizioni su piattaforme di cui non conosci l'affidabilità;

: evita di usare il tuo indirizzo email principale per iscrizioni su piattaforme di cui non conosci l'affidabilità; Protezione dalle violazioni di dati : se un sito viene hackerato, la tua email reale non verrà compromessa;

: se un sito viene hackerato, la tua email reale non verrà compromessa; Riduzione dello spam : usando indirizzi temporanei, puoi evitare di ricevere email pubblicitarie indesiderate;

: usando indirizzi temporanei, puoi evitare di ricevere email pubblicitarie indesiderate; Registrazioni più rapide e sicure: la compilazione automatica semplifica l’accesso ai servizi senza rischiare l’esposizione delle tue informazioni personali.

Con un’interfaccia intuitiva e l’integrazione perfetta con gli altri strumenti di sicurezza di Surfshark, Alternative ID è un tool efficace per chi desidera una maggiore protezione della propria identità digitale senza complicazioni. Il tutto senza dover rinunciare alla comodità di registrarsi a nuovi servizi o di ricevere informazioni utili da siti affidabili.

Per un periodo limitato, puoi ottenere Alternative ID attivando il piano biennale di Surfshark con l’86% di sconto a soli 2,19€ al mese, con 3 mesi extra gratuiti inclusi. Una protezione completa per la tua privacy digitale, disponibile a un prezzo scontatissimo: vai sul sito di Surfshark e attiva ora questo strumento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.