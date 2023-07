Surface Pro 9 di Microsoft con più di 400€ di sconto? Sì, con questa MAXI OFFERTA

Nonostante il Prime Day sia ormai terminato, gli sconti FOLLI su Amazon continuano ad esserci, e se non hai fatto in tempo ad approfittare di qualche offerta, niente paura! Se stai cercando per lavoro o per svago un Surface di livello eccelso, oggi puoi risparmiare una montagna di soldi con questo sconto!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il Microsoft Surface Pro 9 da 13'' a soli 917,99€, con uno sconto del 31% e un risparmio ESAGERATO di 412€!

Risparmio esagerato per un prodotto d'elite

Si tratta di un Surface che farà la tua gioia, con una scheda grafica Intel Iris Xe graphics, un Intel Core i5 di 12ma geneazione, Windows 11 Home come sistema operativo di base, e una memoria SSD a completare il tutto. Potrai regolare l'angolazione del surface con il sostegno integrato, sfruttando al massimo le potenzialità del touchscreen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge.

Infine, il Microsoft Surface Pro 9 da 13'' copre una durata di batteria fino a 15 ore e mezza con una sola ricarica, quindi potrai essere più che sicuro di portare a termine il tuo lavoro quando sei fuori casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.