Surface Laptop Go 2 con Intel Core i5 di undicesima generazione in sconto di 200€

Il Surface Laptop Go 2 è un notebook che ha tutte le qualità per essere la prima scelta in assoluto quando si ha bisogno di un nuovo PC. Una qualità costruttiva ineccepibile firmata da Microsoft, un'esperienza d'uso al top grazie al processore Intel Core i5 di undicesima generazione e una tastiera al pari di quelle montate sui nuovi Surface Laptop. Oggi lo puoi acquistare in offerta a 675 euro, per effetto dello sconto di oltre 200 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato (879 euro). Puoi anche scegliere se pagare in un'unica soluzione o con le rate senza interessi di Amazon.

Microsoft Surface Laptop Go 2 in sconto del 23% su Amazon

Esperienza d'uso e tastiera sono i due principali punti di forza del Surface Go 2, che si conferma come uno dei dispositivi più interessanti della famiglia Surface di Microsoft, a maggior ragione oggi che costa oltre 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino. La configurazione del modello in offerta prevede un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, accompagnato da un'unità SSD da 256 GB e 8 GB di RAM. Lo stesso processore è l'artefice del balzo in avanti compiuto dal nuovo Laptop Go 2 dal punto di vista delle prestazioni, con il quale ora è possibile anche giocare ad alcuni dei più famosi titoli di gaming. Altro punto di forza di questo Surface è l'autonomia, che si spinge fino a 13 ore.

Per acquistarlo in 12 rate a interessi zero da 56 euro al mese, collegati prima di tutto alla pagina dell'offerta usando il bottone qui sotto, quindi scorri giù fino a trovare la voce Pagamenti rateali e seleziona il riquadro Pagamenti mensili Amazon. Dopodiché non ti resta che premere su Aggiungi al carrello in alto a destra e completare l'ordine.

Se sei alla ricerca di un PC speciale, a un prezzo speciale, con una qualità costruttiva, un'esperienza d'uso e una tastiera superiori alla media, il Laptop Go 2 di Microsoft rappresenta l'acquisto ideale. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare più di 200 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

