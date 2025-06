Surf, sole e VPN: Privacy garantita con PrivadoVPN a prezzo mini di soli 1,11€

Stai per partire e l’unica preoccupazione è restare online in spiaggia senza entrare in un campo minato di pubblicità invasive, malware e “occhi elettronici” in agguato? Niente ansie: PrivadoVPN è la tua ancora di salvezza, e adesso è super conveniente.

PrivadoVPN è il mix perfetto tra sicurezza, velocità e convenienza. Con una promo da urlo (1,11 € al mese con 3 mesi extra!), proteggi fino a 10 dispositivi, blocchi pubblicità e malware, e sblocchi streaming ovunque tu sia. Niente lavori extra per installarlo, nessun costo nascosto: perfetto per chi vuole sentirsi al sicuro (e connesso) durante l’estate, da montagna a mare.

Cosa include il pacchetto “tutto incluso” di PrivadoVPN

VPN illimitata : connessione super veloce e cifratura AES-256, per navigare in sicurezza ovunque, hotel, bar, o tenda sotto le stelle.

Ad blocker e Threat Protection : non solo niente pop-up fastidiosi, ma controllo malware integrato, ovvero web fluido e protetto.

Zero log : riservatezza al 100%, grazie alla policy “no logs” certificata in Svizzera

10 connessioni simultanee : basta condividere l’account con smartphone, tablet, PC… e pure il router se sei in vacanza con amici.

Streaming libero: sblocca Netflix, Disney+, BBC iPlayer e altro, anche se sei all’estero

Vediamo meglio quanto costa: il piano annuale viene solo 1,11€ al mese e ti dà diritto ad avere 3 mesi gratis, altrimenti c'è il piano a 12 mesi a soli 1,33€ sempre con 3 mesi gratis inclusi oppure il piano di 1 mese a soli 10,99€. Tutti i piani sono coperti da garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così provi senza rischio. Attivarla poi è semplicissimo: ti basta andare sul sito di PrivadoVPN, scegliere il piano preferito, scaricare l'applicazione e acquistarla per connetterti e navigare tranquillo. La tua privacy te ne sarà grata, e così anche le tue vacanze.

