Surf integra Bluesky per un'esperienza di web sociale unificato

Surf, la nuova app sviluppata da Flipboard per navigare nel web sociale aperto, ha lanciato una versione beta chiamata "Blue Wave", che integra completamente il supporto per il social network Bluesky. Con questa novità, gli utenti possono utilizzare le credenziali di Bluesky per accedere ai loro feed, inclusi il feed "Following", "Discover" e quelli personalizzati, rendendo Surf un'app alternativa per chi cerca un'esperienza più fluida e aperta sui social.

L'integrazione di Surf con Bluesky consente anche di esplorare altre fonti della piattaforma, come gli "Starter Packs", che sono liste di follower consigliati, e i feed personalizzati. Gli utenti possono interagire con i post su Surf tramite like, risposte e repost, e queste interazioni sono visibili anche sulla piattaforma di Bluesky stessa. In questo modo, Surf permette un'esperienza più dinamica, avvicinando diverse piattaforme social sotto un'unica applicazione.

Secondo Mike McCue, CEO di Flipboard, Surf rappresenta una nuova era per il web sociale, offrendo un "accesso senza interruzioni" a chi pubblica su Bluesky, Mastodon o Threads. Questo approccio mira a unificare il web sociale, creando un'alternativa ai social media tradizionali, che sono sempre più saturi di contenuti generati da intelligenza artificiale. McCue mette in evidenza l'importanza di fornire uno spazio per contenuti curati e filtrati, lontano dalla saturazione dell'AI.

Feed tematici: ecco i dettagli

L'app consente agli utenti di personalizzare i propri feed, unendo fonti di Mastodon e Bluesky e offrendo la possibilità di escludere contenuti non desiderati, come politica o argomenti specifici. Grazie a un sistema di configurazione facile da usare, gli utenti possono creare feed tematici che raccolgono post da diverse reti sociali, rendendo l’esperienza unica e personale. I feed sono pubblici per impostazione predefinita, ma si prevede che diventino privati in futuro.

Inoltre, Surf offre diverse opzioni per personalizzare il layout e la visualizzazione dei feed. Gli utenti possono scegliere tra modalità come "Discuss", "Look", "Listen", "Watch" e "Read", adattando l'esperienza alle proprie preferenze mediatiche. Con questa flessibilità, Surf si propone come una piattaforma versatile, che non si limita a una sola piattaforma, ma crea un mix di contenuti provenienti da più fonti.

Attualmente disponibile per iOS, l'aggiornamento "Blue Wave" sarà distribuito a nuovi tester e uscirà dalla piattaforma TestFlight di Apple per superare il limite di 10.000 partecipanti. Inoltre, Surf sarà presto disponibile anche sul web.