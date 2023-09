Supporto smartphone universale adatto anche ad iPhone in sconto del 44% su Amazon

Il supporto per smartphone di Belkin è un accessorio particolare ma decisamente molto utile. Serve infatti per tenere il tuo smartphone a portata di mano mentre sei in viaggio, ma viene posizionato all'interno del portabicchiere. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, questo supporto offre stabilità e comodità per l'uso del tuo smartphone in auto. Acquistalo ora su Amazon a soli 23,99€ invece di 42,89€.

Il supporto Belkin è progettato per adattarsi a una varietà di modelli di smartphone, tra cui iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS Max, XS, XR, X, SE, 8/8 Plus, Samsung, LG, Sony, Google e molti altri. Questa versatilità lo rende adatto a quasi tutti i possessori di smartphone.

Il supporto si inserisce saldamente nel portabicchieri dell'auto, garantendo stabilità anche durante i percorsi più accidentati. Il braccio flessibile e regolabile consente di posizionare il telefono nell'angolazione desiderata per una visualizzazione ottimale.

È possibile regolare la larghezza del supporto per adattarsi alle dimensioni del proprio smartphone. Inoltre, il design a presa sicura tiene il dispositivo stabile anche in caso di frenate brusche. In conclusione, è la soluzione ideale per chi vuole tenere il proprio smartphone a portata di mano durante i viaggi in auto.

