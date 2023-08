Stanco di dover tenere in mano il tuo smartphone o tablet? Non ne puoi più di vedere le tue serie tv preferite sulla scrivania o scomodamente? Abbiamo trovato quello che fa al caso tuo. Da oggi con il supporto per smartphone e tablet Minthouz, che puoi acquistare su Amazon ad un prezzo speciale, non solo userai i tuoi dispositivi in tutta comodità e dove vuoi ma avrai anche le mani libere. Prendilo ora ad un prezzo mini cliccando sul pulsante sottostante.

Il supporto per smartphone e tablet ti semplifica la vita!

Il supporto ergonomico Minthouz èdotato di due assi di rotazione a 180° per la regolazione multi-angolo che per l'appunto può essere regolato entro 100 mm/3,94 pollici di altezza per alleviare l'affaticamento degli occhi e prevenire il dolore alla schiena e al collo durante l'uso.

Questo è adatto a tutti i smartphone, tablet e ultrabook dispositivi da 4,7 a 12,9 pollici. Si adatta perfettamente per i dispositivi meno di 0.51 pollici (13 mm) di spessore. Realizzato in lega di alluminio di alta qualità, robusta e durevole. Le pastiglie in silicone proteggono il tuo dispositivo da graffi e dallo scivolamento.

Questo supporto è portatile e multiuso. La dimensione è di 4,72 x 3,94 x 1,50 pollici con peso di soli 278 grammi. si ripiega facilmente e puoi portarlo ovunque. Tutti i prodotti Minthouz sono forniti con un servizio post-vendita di alta qualità.

Acquistalo ora su Amazon per lavorare o intrattenerti comodamente e senza affaticare la vista.

