Superfy: la chat che connette gli utenti dal vivo grazie all’AI

I chatbot AI, per quanto affidabili e in grado di rispondere a molti quesiti, non sono perfetti. Esistono domande, soprattutto di tipo personale, che hanno necessariamente bisogno di una risposta più “umana”. Piattaforme come Reddit o Quora sono un chiaro esempio di come l’interazione umana sia essenziale per rispondere a domande (anche semplici) non adatte per un bot. E se l’intelligenza artificiale venisse sfruttata per connettere le persone? Questo è quello che si sono chiesti gli sviluppatori di Superfy, un’app considerata l’anti-ChatGPT, che aiuta gli utenti a trovare le persone più adatte per rispondere alle proprie domande e creare così una nuova esperienza sociale di live chat. Invece di digitare la query sul motore di ricerca o chattare con ChatGPT, con Superfy gli utenti possono parlare in live chat con persone reali, ottenere risposte, consigli e magari fare amicizia.

Come funziona Superfy, l'app per chattare in live tramite AI

Superfy è un’app lanciata nel 2021 dai coniugi israeliani Michal Tamir e Gil Schoenberg, già dipendenti della società di analisi dei dati, Treato. La piattaforma sfrutta una tecnologia AI proprietaria, chiamata Matchpoint AI e costruita su LLM open source. I suoi algoritmi di apprendimento automatico e modelli di intelligenza artificiale abbinano gli utenti in base a diversi fattori: la disponibilità online, quando viene usata l’app durante il giorno, se questi rispondono a molte domande e, soprattutto, se hanno competenze rilevanti la query specifica. Ad esempio, se un utente chiede “Devo comprare una chitarra Ibanz o una Gibson?”, l’AI cercherà un altro utente con conoscenza di strumenti musicali. Nel caso di consigli generici, l’intelligenza artificiale abbinerà gli utenti in base alla pertinenza personale della risposta.

Il sistema prevede un database dinamico (generato automaticamente) che identifica modelli all'interno delle discussioni degli utenti. Nel corso del tempo, Superfy apprende dai comportamenti degli utenti sui loro interessi, conoscenze e modelli di utilizzo per collegarli meglio alle query pertinenti. La nuova intelligenza artificiale Matchpoint considera anche la comprensione relativa all'argomento e gli interessi condivisi degli utenti, ma anche la "chimica personale". Come afferma la start-up, le domande di nicchia che non trovano subito risposta sono il 10% del totale. In questo caso il bot Superfy offre una risposta automatica in attesa che un utente reale risponda. Il tempo medio per ottenere una risposta è umana 20 secondi. Inoltre, invia notifiche agli utenti non online per sollecitare più risposte. Superfy è attualmente disponibile solo per iOS, ma nei prossimi mesi potrebbe anche arrivare su smartphone e tablet Android.