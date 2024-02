SUPER Set da 101 pezzi di Attrezzi per bricolage: scopri LA PROMO su eBay

Ecco un'offerta davvero unica nel suo genere: il set di attrezzi Scheppach TB150 è la soluzione definitiva per gli appassionati di fai-da-te che desiderano un kit completo e compatto a soli 124,90€ per le loro esigenze di lavoro domestico.

Con 101 pezzi essenziali inclusi, questa valigetta offre tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare progetti di bricolage in casa o in giardino grazie al 20% di sconto e a 5€ in meno con il codice PSPRFEB24.

Caratteristiche principali di questo kit con valigetta inclusa

La custodia in metallo robusta e compatta rende questo set di attrezzi facile da trasportare e ideale per chiunque abbia spazio limitato. Con dimensioni di circa 46 x 15 x 32 cm, si adatta facilmente a ripiani o armadietti, consentendoti di mantenere tutti i tuoi utensili organizzati e a portata di mano. Tra gli strumenti inclusi ci sono un cricchetto reversibile con vari attacchi, una pinza per pompe dell'acqua, pinze universali, taglierine laterali, martello, sega a mano, metro a nastro e molto altro ancora. Ogni strumento è ben organizzato e disposto in modo ordinato all'interno della valigetta, rendendo facile trovare ciò di cui hai bisogno quando ne hai bisogno.

Realizzato in cromo vanadio di alta qualità, questo set di attrezzi è progettato per durare nel tempo e resistere a un uso intensivo sia all'interno che all'esterno. Con una serie di utensili così completa e affidabile, non dovrai più preoccuparti di non avere l'attrezzatura giusta per affrontare i tuoi progetti domestici.

Regala questo set completissimo a un appassionato di bricolage o a te stesso: approfitta non solo del 20% in meno ma anche dell'ulteriore ribasso di 5€ riscattando il codice promo PSPRFEB24

