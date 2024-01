SUPER SCONTO per l'Hard-Disk esterno Toshiba CANVIO Basics da 2TB

Hai sempre bisogno di portare con te i tuoi dati per lavoro o per svago? E magari lo spazio delle pennette USB che hai non è abbastanza? Niente paura! Perché Toshiba ha pensato a te, e potrai da oggi acquistare in offertissima su Amazon un Hard-Disk Esterno da ben 2 TB per avere sempre a portata di mano quello di cui hai bisogno!

Da oggi infatti puoi acquistare su Amazon in offerta l'Hard-Disk Toshiba CANVIO Basics da 2TB a soli 68,40€, con uno sconto del 32% sul totale, che ti farà risparmiare ben 32€ sul prezzo originale del prodotto!

Tanto spazio, meno pensieri!

Di che prodotto parliamo? Hai di fronte un Hard-Disk in grado di collegarsi a praticamente qualsiasi dispositivo PC grazie alla sua compatibilità, tramite cavo USB 2.0 e 3.0. Potrai sempre portarlo facilmente con te, grazie a dimensioni e peso ridotti (solo 220 grammi!).

Il colore di questo Hard-Disk Toshiba CANVIO Basics da 2TB è total black, così che possa rimanere sobrio e in tinta in qualsiasi posto deciderai di utilizzarlo. Un'occasione davvero da non perdere!

