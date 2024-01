SUPER SCONTO per la Logitech Combo Touch per iPad!

Gli iPad sono gioielli di tecnologia che ti permettono di vedere in grande, e di effettuare diversi tipi di lavoro anche semplicemente stando seduto a un tavolo, con Apple che è una garanzia da sempre. A volte però c'è bisogno di qualcosa in più, come una custodia che li regga in verticale, o magari una tastiera per scrivere in modo più comodo e performante. Da oggi è in offerta un accessorio che ti darà entrambe le cose, targato Logitech!

Da oggi infatti potrai aggiudicarti in offerta su Amazon la Logitech Combo Touch a soli 129€, con uno sconto del 17% che ti farà risparmiare ben 26€ sul prezzo originale!

Il tuo iPad ancora più performante!

Stiamo parlando di un gioiellino che ti permetterà di digitare comodamente e con la massima accuratezza su una tastiera simile a quella dei classici computer portatili. Se sei abituato a scrivere già con dei prodotti della Casa della Mela, allora sarai contento di sapere che Logitech ha creato per te anche dei tasti di scelta rapida iOS, oltre ai tasti retroilluminati e ben distanziati con cui potrai ottimizzare la produttività ovunque, di giorno e di notte!

Inoltre sappi che la Logitech Combo Touch non ha bisogno di batterie, perché la tastiera esegue immediatamente l'associazione e si alimenta con la tecnologia Smart Connector. La custodia è alimentata direttamente dall'iPad, perciò non dovrai mai ricaricarla!

