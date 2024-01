SUPER SCONTO per il Monitor AOC WQHD da 34 pollici: un'eccellenza!

Un monitor di qualità è una delle basi principali per avere una postazione di livello, che sia per il lavoro, per il gaming, o per lo svago in generale. AOC è da sempre uno dei marchi di punta nel campo della tecnologia, e proprio con questo monitor ha creato una vera e propria chicca. Da oggi, potrai averlo anche tu a un prezzo molto più basso di quello originale! Grazie all'offerta su Amazon.

Da oggi infatti puoi aggiudicarti su Amazon in offerta il monitor AOC WQHD da 34 pollici a solo 304€, con uno sconto dell'11% sul totale e un risparmio di ben 36€ sul totale!

Un monitor incredibile, tuo con pochi click!

Si tratta di un monitor con pannello VA ad alto contrasto e display opaco. Si tratta di uno schermo al LED di proporzioni 21:9, con dalla sua la tecnologia anti sfarfallio e ridotte luci blu per ridurre l'affaticamento degli occhi. La cornice è sottile, così da risultare elegante ovunque.

Questo monitor AOC WQHD possiede un'uscita per le cuffie, e potrai collegarlo ai tuoi dispositivi con HDMI o Display Port. Infine è compatibile con il supporto VESA 100x100 per essere utilizzato a parete, e il piedistallo per poggiarlo sulle superfici piane è rimovibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.