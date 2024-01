Abbiamo selezionato una di quelle offerte che lasciano letteralmente a bocca aperta. Solo per oggi e solo su Amazon puoi acquistare il forno a microonde Candy ad un prezzo scontato del 45%.

L'attuale costo di mercato per questo elettrodomestico è di 160 euro ma tu adesso, grazie allo sconto esclusivo Amazon, lo paghi solamente 88,49 euro, praticamente la metà!

Forno a microonde Candy: utilissimo in casa!

Il forno a microonde è un elettrodomestico ormai indispensabile in casa, con esso puoi scaldare, cuocere, grigliare e scongelare. In particolare quello firmato da Candy è dotata di una ventola di raffreddamento che si attiva superati i 2 minuti di cottura, ciò garantisce la durata del tuo elettrodomestico nel tempo.

Grazie alla funzione Grill puoi preparare deliziose grigliate di pesce e di carne. Inoltre presenta più di 40 programmi automatici tra cui scegliere per preparare ricette deliziose e risparmiare tempo. Ma non finisce qui perché è anche dotato della funzione di pulizia automatica, seleziona il programma Autoclean per pulire con facilità l'interno del tuo elettrodomestico. Infine si tratta di un elettrodomestico connesso grazie all'App hOn che puoi utilizzare per preparare gustose ricette di chef e food blogger e avere consigli di utilizzo.

