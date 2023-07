SUPER SCONTO del 29% su iPhone 12 (solo su Amazon)

Oggi abbiamo trovato per te una vera e propria chicca. Puoi acquistare su Amazon iPhone 12 nel colore Rosso ad un prezzo davvero super. Grazie allo sconto esclusivo del 29% risparmi ben 240 euro.

Dall'attuale costo di mercato di 839 euro tu adesso lo paghi solamente 599 euro. Ma non finisce qui perché Amazon, oltre allo sconto pazzesco, ti offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode e piccole rate mensili.

iPhone 12 bellissimo nel colore Rosso

iPhone 12, ovviamente targato Apple, è stato lo smartphone di punta lanciato dall'azienda nel 2020. Ma come per tutti i prodotti del marchio si tratta di un evergreen, un dispositivo le cui prestazioni riusciranno a soddisfare ogni tua esigenza. Vediamo ora quello che ti porti a casa acquistando questo smartphone.

Lo schermo è un eccellente 6,1 pollici con il notch per i sensori dello sblocco 3D. Rispetto allo scorso anno guadagna la tecnologia OLED e una maggior risoluzione (1170 x 2532 pixel), ma non un refresh rate aumentato. Dotato di due fotocamere da 12 megapixel. La prima è una ƒ/1.6 stabilizzata otticamente e abbiamo poi anche un sensore grandangolare. Sempre ottimi i video registrati in 4K fino a 60fps. È da 12 megapixel anche la fotocamera frontale.

Abbiamo poi per il primo anno anche il supporto 5G (Sub6) ed è stato mantenuto il supporto alle eSIM virtuali. Il Wi-Fi è in variante 6 e abbiamo il Bluetooth 5.0, oltre all'NFC per Apple Pay. La batteria è da 2.815 mAh e può essere caricata anche wireless, fino a 15W se si sfrutta il nuovo MagSafe.

Ora puoi acquistare su Amazon iPhone 12 ad un ottimo prezzo che puoi anche dilazione in piccole e comode rate. Approfittane prima che i pezzi a disposizione terminino.

