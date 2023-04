Sei alla ricerca di un ottimo paio di auricolari Bluetooth? Perfetto, puoi interrompere la tua ricerca perché abbiamo trovato quello che fa al caso tuo. Le fantastiche cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro sono ora disponibili su Amazon con lo sconto del 25% grazie al quale risparmierai oltre 50 euro.

Inoltre puoi usufruire del comodissimo pagamento a rate.

Auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro, il meglio che il mercato può offrirti

Quello che caratterizza le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro è sicuramente l'estrema qualità del suono, ogni nota è vera come non lo è mai stata prima. Il suono nitido delle cuffie wireless ti farà letteralmente immergere nella migliore esperienza di ascolto.

Ovviamente le Buds2 Pro sono dotate di cancellazione attiva del rumore. I 3 microfoni con SNR (rapporto segnale/rumore) uguale a 3 delle cuffie in ear bluetooth, tracciano ed eliminano più efficacemente il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come per esempio quello del vento. E ancora Voice Detect: passare alle conversazioni di persona è semplice. Inizia a parlare e la funzione Voice Detect spegnerà l’ANC e attiverà il suono Ambient, consentendoti di ascoltare la conversazione in modo chiaro senza rimuovere i tuoi auricolari.

Con 360 Audio Intelligent poi il suono delle cuffie senza fili è più realistico. Gli algoritmi 360 Audio con il multicanale Direct (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) e la funzione Dolby Head Tracking, fanno sì che ogni tuo movimento sia sincronizzato col suono, creando così un'esperienza molto coinvolgente. Avrai a tua disposizione un comfort personalizzato. Difatti questi auricolari sono stati riprogettati per essere il 15% più piccoli e in questo modo da adattarsi perfettamente all'orecchio. La tecnologia di Galaxy Buds2 Pro si adatta al vento per ridurne la pressione sul canale uditivo, minimizzare il rumore e farti vivere la migliore esperienza di ascolto.

Acquista ora su Amazon le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro per pagarle ben 54 euro in meno!

