Super ricarica da 120W e display da 144Hz: Xiaomi 14T Pro in SCONTO di 200€

Tieniti forte perché la promozione che ti stiamo per segnalare non può durare a lungo e sarebbe un peccato perderla. Se fai alla svelta puoi mettere le mani su un fantastico smartphone. Dunque fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello Xiaomi 14T Pro a soli 599,90 euro, invece che 799,90 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente su l sito di Xiaomi ed è poi quello che visualizzi sopra. Per cui sul quel prezzo c'è uno sconto di ben 200 euro e il risparmio è davvero notevole. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 50 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Xiaomi 14T Pro: adesso è un best buy assoluto

Inutile girarci intorno, a questa cifra Xiaomi 14T Pro è uno dei migliori smartphone di fascia alta che puoi acquistare oggi. Oltre ad avere un bellissimo design, con un peso di 209 grammi, uno spessore di 8,39 mm e la resistenza all'acqua e alla polvere IP68, gode anche di prestazioni straordinarie.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 9300+ che, in questa versione viene supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Ha inoltre un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità massima di 4000 nits. La fotocamera professionale Leica con sensore principale da 50 MP, teleobiettivo da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP, ti permetterà di fare scatti pazzeschi.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo non è dalla nostra parte. Quindi prima che sia tardi e l'offerta finisca vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 14T Pro a soli 599,90 euro, invece che 799,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.