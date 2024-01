SUPER PROMO: tv Samsung 50 pollici SCONTATA del 42%!

Abbiamo scovato per te una promo davvero imperdibile: solo su Amazon puoi acquistare la tv Samsung da 50 pollici e usufruire di uno sconto del 42%!

Risparmi 500 euro!

Ma non finisce qui perché puoi anche decidere di dilazionare la spesa e pagare così il tuo nuovo televisore in piccole rate mensili a tasso zero!

Tv Samsung da 50 pollici: una favolo nel tuo salotto!

Smart tv 50 pollici QLED con risoluzione 4K e processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale per supportare una definizione video di un’altra categoria, 100% volume colore con Quantum Dot per un miliardo di sfumature e colori mozzafiato.

Direct Full Array, tecnologia di retroilluminazione a LED per immagini dettagliate con contrasti eccezionali. E ancora Quantum HDR+, una qualità di immagine cinematografica con colori brillanti, Real Depth Enhancer per offrire un ulteriore livello di profondità.

Dolby Atmos: speaker su 4 lati e sul retro del televisore per un’esperienza sonora multidimensionale e completamente immersiva, OTS Lite: Audio surround 3D sincronizzato con l'azione, Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti.

Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce, Smart Hub per sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto, Funzionalità SmartThings per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv.

Il contenuto della confezione è il seguente: smart tv Samsung, telecomando SolarCell, cavo di alimentazione, piedistallo e manuale utente.

Prendila ora su Amazon e risparmi 500 euro!

