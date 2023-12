Se sei alla ricerca della combo perfetta per il tuo lavoro abbiamo qualcosa di davvero interessante non solo nelle prestazioni ma anche nel prezzo! Oggi su Amazon ti attende una super promo: puoi acquistare la combo tastiera e mouse wireless firmati Logitech ad un prezzo scontato del 43%, praticamente le paghi quasi la metà del loro attuale costo di mercato!

Paghi solamente 24,90 euro!

Combo tastiera e mouse wireless firmati Logitech: super funzionali e su Amazon anche super economici

Disponi di una tastiera full size con tutti i tasti che servono, un tastierino numerico e 15 tasti di scelta rapida. I tasti sono lisci e curvi e ti offrono una digitazione confortevole. E ancora un mouse ambidestro, un mouse ottico compatto e portatile è comodo sia per i mancini che per i destrorsi e può essere portato ovunque ti serva.

Plug and Play: il ricevitore USB incluso offre una connessione wireless affidabile fino a 10 m di distanza, senza bisogno di associazione o di installare software per usare il set tastiera e mouse. Autonomia prolungata con MK235 niente più fastidiosi cavi di ricarica e sostituzioni di batterie grazie ad una batteria che dura fino a 3 anni per la tastiera e 1 anno per il mouse. La tastiera è dotata di un design a prova di schizzi, con rivestimento anti-sbiadimento e robusti piedini inclinabili.

Un kit adatto a qualsiasi luogo e occasione. questo kit si rivela un compagno affidabile e durevole per la tua scrivania, sia a casa che al lavoro. Passa a Logitech MK540 Combo: prova il set tastiera e mouse wireless MK540, con tasti concavi, un poggiapolsi, un mouse full size con impugnature in gomma morbida e tasti rapidi personalizzabili.

Prendili ora su Amazon!

