SUPER PROMO sulla soundbar definitiva Bose: OFFERTA IMPERDIBILE

Bose è un'azienda statunitense specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi audio e apparecchiature audio di alta qualità. L'azienda è famosa per la sua innovazione nel campo dell'audio, inclusa la tecnologia di cancellazione del rumore attiva, diffusori stereo, cuffie, altoparlanti e soundbar. Oggi segnaliamo uno sconto di Amazon del 25% proprio su una soundbar di casa Bose, la Solo Series II proposta a 149,99€.

Altissima qualità in sconto: Amazon e Bose lanciano la grande offerta

La Bose Solo Soundbar serie II è una soundbar Bluetooth che rende il suono della tua TV più chiaro e facile da comprendere. Non dovrai più lottare per sentire chiaramente i dialoghi dei tuoi programmi preferiti. Basta premere il pulsante "Dialogue Mode" sul telecomando incluso e la soundbar farà il resto, rendendo ogni parola nitida e chiara senza dover alzare il volume. La configurazione è facilissima. Basta collegarla alla tua TV con il cavo audio ottico incluso e in un attimo sarai pronto a goderti un suono migliore. La soundbar ha anche un design compatto quindi si adatta facilmente sotto la maggior parte dei televisori.

Se preferisci montarla a parete, c'è anche una staffa in acciaio di alta qualità inclusa. E se ami la musica, la Bose Solo Soundbar ti permette di riprodurre musica, podcast e altri contenuti dal tuo dispositivo tramite Bluetooth. Basta premere il pulsante "Bluetooth" sul telecomando, associare il dispositivo e sei pronto per ascoltare la tua musica preferita senza fili direttamente dalla soundbar. In breve, la Bose Solo Soundbar serie II offre un suono migliore per la tua TV con facilità d'uso e un design elegante.

Amazon, dunque, mette in sconto del 25% la Soundbar Bose Solo Serie II per un prezzo d'acquisto finale pari a 149,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.