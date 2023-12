Respira un'aria sana in casa tua! Oggi puoi farlo con il purificatore d'aria Rowenta Pure Air Genius che su Amazon puoi acquistare a meno della metà del suo prezzo di mercato poiché scontato del 52%!

Ma le sorprese di Amazon non finiscono qui perché non solo lo paghi meno della metà ma puoi anche dilazionare la spesa e pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo non risenti minimamente del tuo nuovo acquisto.

Respira aria sana in casa tua con il purificatore d'aria Rowenta Pure Air Genius

Disponi di una purificazione elevata difatti filtra fino al 100% di allergeni e fino al 99,9% di particelle d'aria sottili come i virus. A tua disposizione 4 livelli di filtraggio: Pre-filtro (peli e polvere); Filtro a carbone attivo (fumo, odori e COV); Filtro Allergy+ (rimuove allergeni e particelle fini come pollini, peli di animali, acari della polvere, muffa, batteri o virus); Filtro NanoCaptur+ (formaldeide).

Filtrazione EPA: massima efficacia di filtrazione. E ultra rapido infatti purifica l'aria in soli 4 minuti, grazie all'alto tasso di consegna d'aria pulita (CADR) di 350 m3/h. Rileva automaticamente le sostanze inquinanti, regola la velocità di filtraggio e le elimina. Il Pure Air Genius consuma la stessa energia di una lampadina a LED, alla velocità minima. E poi è ultra silenzioso solo 31 d(b)a alla velocità minima, per un uso in totale comfort e relax in ogni momento.

Gestisci il tuo purificatore d'aria e visualizza la qualità dell'aria dentro e fuori casa, grazie all'app intuitiva e alla connessione Wi-Fi. Potrai ricevere in tempo reale i rapporti di Plume Labs, relativi alla qualità dell'aria e ai pollini nella tua città. Pure Air Genius garantisce la purificazione dell'aria diffusa in una superficie fino a 140 m². In un'ora offre un volume d'aria purificata che corrisponde a quello di una stanza da 140 m2 con un soffitto dall'altezza standard di 2,5 m.

Prendilo ora su Amazon con lo sconto del 52%!

