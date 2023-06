SUPER PROMO per la TV Smart Samsung da 32 pollici (su Amazon)

Ti segnaliamo una super offerta! Oggi su Amazon la TV Smart Samsung da 32 pollici è scontata del 26%, questo significa che la paghi ben 87 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato. Ma non finisce perché già da domani inizi a vedere i tuoi film preferiti sul tuo nuovo televisore smart che però pagherai in piccole e comode rate mensili.

Il prezzo che trovi su altri siti o in negozio è di 329 euro ma tu oggi grazie allo sconto esclusivo Amazon te la porti a casa spendendo solamente 241,99 euro. Non è pazzesco?

TV Smart Samsung da 32 pollici: Slim Design e colori da paura

Con la risoluzione Full HD, che offre il doppio della qualità rispetto a un televisore HD e dettagli nitidi e vivaci, i tuoi programmi e film preferiti prenderanno vita.

Smart Hub e One Remote Function che ti consente di accedere a un’infinità di contenuti diversi, dal decoder alla console di gioco, dalle app alla TV dal vivo, tutto ciò che ti serve è un telecomando. Si tratta, appunto, di una Smart TV quindi hai la possibilità di guardare il meglio dell'intrattenimento e dello sport in streaming con tantissime app.

Disponi poi di dettagli incredibili grazie alla tecnologia HDR. Si tratta della tecnologia High Dynamic Range che migliora la resa luminosa del tuo TV, in modo da offrirti una gamma immensa di colori, dettagli visivi anche nelle scene più buie, ultra definiti e sfumature da non perdere. E ancora Purcolor che ti dona colori più intensi, naturali e realistici per un'esperienza visiva senza precedenti. E poi è compatibile con Alexa quindi accendi la TV, cambi canale, controlli il volume e i dispositivi IoT connessi solo con la tua voce.

Per quanto concerne il design ti porti a casa un televisore Slim Design, elegante e sottile che grazie alle sue linee si integrerà perfettamente in ogni ambiente. Ovviamente Questo la TV Smart Samsung è già predisposta a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, non dovrai così dotarti di ulteriori e antiestetici dispositivi.

