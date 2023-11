SUPER PROMO BLACK FRIDAY: robot Lefant scontato del 60%!

Una promo che non puoi assolutamente lasciarti scappare: oggi su Amazon in occasione del Black Friday il robot Lefant è scontato del 60%!

Dall'attuale costo di mercato di 249,99 euro tu adesso lo paghi solamente 99,99 euro. In pratica risparmi ben 150 euro! Non solo, grazie al servizio Cofidis, che Amazon mette a tua disposizione, puoi pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot Lefant: da oggi alla pulizia della tua casa ci pensa lui!

Il robot Lefant ha 6 modalità di pulizia: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. Può pulire accuratamente ogni angolo della tua casa in un percorso a zig-zag.

Ottimizzato per i tappeti. Questo robot identifica in modo intelligente i tappeti e aumenta la massima potenza di aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali. Il sensore a griglia risolve una volta per tutte il problema del camminare disordinato sui tappeti. Rimuovere la spazzola a rullo inferiore e adottare il design della grande porta di aspirazione per pulire la polvere per capelli e ridurre i problemi di pulizia dei capelli. L'efficienza di pulizia è vicina al 90%. Il corpo compatto con un grande contenitore per la polvere da 500 ml può contenere più rifiuti.

Sensore a infrarossi anti-collisione 6D integrato, anziché collisione meccanica, rilevamento omnidirezionale a 720 gradi dell'ambiente circostante. Riducendo le dimensioni della fusoliera, il robot aspirapolvere può evitare più facilmente gli ostacoli e ridurre i guasti causati da facile usura, deformazione, accumulo di polvere, ecc. In grado di rilevare le scale per evitare cadute e salire facilmente sui tappeti.

Le sue dimensioni sono ridotte, solo 28 cm di diametro e 7,8 cm di spessore, progettato per spazi ristretti in letti, divani e angoli per evitare impigliamenti, copertura elevata e tasso di guasto molto basso. Lunga durata della batteria con autonomia fino a 120 minuti e ritorno automatico a una stazione di ricarica al termine del ciclo di pulizia o quando la batteria è scarica.

Prendilo ora su Amazon e risparmi 150 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.