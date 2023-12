Se cerchi un nuovo portatile dal costo super contenuto sei assolutamente nel posto giusto! Oggi su Amazon puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad 3 e grazie ad uno sconto del 38% pagarlo 400 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato!

In più grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

L'attuale valore di mercato di questo notebook Lenovo è di 1.049 euro ma tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon, lo paghi solamente 649 euro. Non è fantastico?

Lenovo IdeaPad 3: ecco la scheda tecnica dettagliata

Display da 15,6 pollici Full HD IPS con risoluzione 1920x1080, luminosità massima di 300nits, anti-glare.

Grazie al processore Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) puoi ottenere delle prestazioni ottime su un notebook sottile e leggero.

Storage da 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe espandibili fino ad 1 TB, per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza.

RAM 8 GB (4GB Soldered DDR4-32004GB SO-DIMM DDR4-3200) espandibili fino a 12GB (4GB soldered8GB SO-DIMM) DDR4-3200.

Scheda grafica NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR5 .

Sistema operativo Windows 11 Home .

Fingerprint reader ed otturatore fisico di sicurezza per la webcam.

Leggerissimo e super sottile, con un peso di 1.65 kg e spessore di 19.9 mm, materiale: PCABS.

Prendilo ora su Amazon!

