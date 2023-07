Sei alla ricerca di un mouse davvero super? Lo abbiamo trovato noi per te. Si tratta del fantastico Mouse Logitech MX Master 3S che oggi su Amazon è super scontato.

Dal costo di mercato di euro 134,99 euro, ora grazie allo sconto esclusivo Amazon del 33%, lo paghi ben 45 euro in meno, ovvero solamente 89,99 euro. Questo è un prodotto per veri intenditori e sono già in molti coloro che stanno approfittando della promo. Fallo anche tu ora!

Il mouse Logitech MX Master 3S è un vero e proprio top di gamma

Il mouse performante MX Master 3S è compatibile con Mac ed è così ottimizzato per macOS e compatibile con iPadOS. Si tratta di un dispositivo in grado di fornirti alte prestazioni. Difatti è dotato di un sensore 8K DPI che traccia su vetro ma soprattutto i cui click sono estremamente silenziosi, è stato stimato che hanno il 90% di rumore in meno.

E ancora scorrimento Magspeed. Un mouse per computer con notevole velocità, precisione e quasi silenzioso grazie allo scorrimento MagSpeed, il 90% più veloce, 87% più preciso e ultra silenzioso. Dotato poi di un design ergonomico. Lavora comodamente con un mouse di precisione dotato di design ergonomico per una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale.

Inoltre puoi effettuare personalizzazioni specifiche per le app, velocizza e personalizza il tuo flusso di lavoro con profili predefiniti per macOS e app specifiche nelle Logi Options+ migliorate. Collega fino a 3 computer al mouse senza fili e trasferisci senza sforzo testo, immagini e file tra di loro. Ricaricabile da USB-C a USB-C, rimane carico fino a 70 giorni con una sola carica completa. Ma non finisce qui perché ottieni ben 3 ore di utilizzo aggiuntivo con solo una carica rapida di 1 minuto.

Acquista ora su Amazon il mouse Logitech e usufruisci dello sconto esclusivo che ti farà risparmiare ben 45 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.