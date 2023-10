Oggi su Amazon è attiva una promo che ti permetterà di acquistare il fantastico e nuovissimo MacBook Air 2023 ad un prezzo scontato. Grazie a questa mega offerta lo paghi ben 185 euro in meno rispetto al costo che troveresti in negozio, in più su Amazon puoi dilazionare il pagamento e pagare il tuo nuovo notebook in piccole e comode rate a tasso zero!

MacBook Air 2023: una meraviglia tra le tue mani!

Posto il prezzo super conveniente vediamo ora le caratteristiche eccellenti che Apple ha progettato per questo dispositivo.

Grande e sottile, il nuovo MacBook Air da 15 pollici ha uno spettacolare display Liquid Retina che ti dà ancora più spazio per fare quello che vuoi. E il suo guscio in alluminio 100% riciclato è incredibilmente sottile e leggero.

Fai più cose in meno tempo con una potente CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata .

Fino a 18 ore di autonomia . Grazie all’efficienza del chip M2, la batteria del tuo MacBook non ti molla fino a sera.

Il display Liquid Retina ad alta risoluzione ha 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Ha un design senza ventola quindi è completamente silenzioso anche quando lavora sodo.

Ci sono migliaia di app ottimizzate per i chip Apple, e anche quelle che usi di più, come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace, vanno a tutta velocità su macOS. E nel tempo il tuo MacBook Air resterà sicuro e in perfetta efficienza, grazie agli aggiornamenti software gratuiti.

Con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array ogni videochiamata sarà uno spettacolo. E grazie al sistema a sei altoparlanti con audio spaziale puoi immergerti nella musica e nei film anche quando sei in giro.

E ancora comodissima da usare, la Magic Keyboard retroilluminata ha una fila di tasti funzione a tutta altezza e il Touch ID: il modo più semplice, veloce e sicuro per sbloccare il Mac e accedere a siti web e app con un semplice tocco.

Questo MacBook ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie .

Infine ti ricordiamo che con l’acquisto di un Mac hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Scegli AppleCare+ per estendere la copertura.

