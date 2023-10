Questa offerta è così pazzesca che quasi anche noi stentiamo a crederci eppure è la realtà: oggi su Amazon accedi ad un promo davvero super che ti consente di acquistare iMac Apple risparmiando ben 450 euro rispetto al suo attuale costo di mercato.

Ma le soprese per te oggi non sono affatto finite perché non solo lo paghi molto meno ma puoi decidere di alleggerire ulteriormente la spesa dilazionando il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Costava ben 1249 euro ma tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 36%, lo paghi solamente 799 euro!

iMac Apple: 21.5 pollici, 8GB di RAM e molto altro

Posto che il prezzo è davvero conveniente vediamo adesso la meraviglia che Amazon spedirà direttamente a casa tua. Ecco le caratteristiche specifiche di questo i Mac 2020.

Schermo da 21,5 pollici con una risoluzione 1920 × 1080 .

Processore IntelCore i5 dual-core di settima generazione.

Intel Iris Plus Graphics 640.

Archiviazione SSD ultraveloce .

Due porte Thunderbolt 3 (USB‐C).

Quattro porte USB-A.

Porta Gigabit Ethernet.

Videocamera FaceTime HD.

Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2.

Ecco cosa ricevi nella confezione: iMac, Magic Keyboard, Magic Mouse 2, Cavo di alimentazione, Cavo da Lightning a USB, Panno per la pulizia.

Prendilo ora su Amazon, non lo troverai da nessun'altra parte ad un prezzo così basso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.