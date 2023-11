SUPER PROMO Amazon: Echo Show 5 ora SCONTATO del 50%!

Per la tua casa smart una promo pazzesca ti sta aspettando: su Amazon puoi acquistare Echo Show 5 ad un prezzo scontato del 50%.

Sì, hai capito bene lo paghi solo la metà del prezzo!

Echo Show 5: per gestire tutti i dispositivi della tua Casa Intelligente!

Imposta sveglie e timer, rilassati con una playlist tranquilla, inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, controlla facilmente il calendario o il meteo, usando solo la tua voce. E ancora ascolta la tua musica o i tuoi podcast preferiti, guarda le serie TV che ami e molto altro su Amazon Music, Spotify, Prime Video o altri servizi, ora con bassi ancora più profondi e voci più nitide. Questo dispositivo è dotato di uno schermo da 5,5’’, per guardare a colpo d’occhio serie TV, titoli di canzoni e molto altro.

Controlla i dispositivi per Casa Intelligente, come lampadine e termostati, anche quando non sei in casa. Controlla come sta la tua famiglia, i tuoi animali domestici e molto altro con la videocamera integrata. Effettua chiamate Drop In quando non sei a casa o monitora la porta d’ingresso dal tuo Echo Show 5, grazie ai videocitofoni compatibili.

Usalo anche come una cornice digitale utilizzando le tue foto come sfondo. Quando il dispositivo non è in uso, grazie ad Amazon Photos le tue foto possono scorrere sullo schermo del dispositivo. I membri Prime possono archiviare illimitate foto nel Cloud. Grazie poi alla telecamera da 2 MP puoi chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi compatibili in casa

Echo è progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della tua privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato.

Prendilo su Amazon e lo paghi la metà!

