Sei alla ricerca di un nuovo portatile? Bene abbiamo proprio quello che fa al caso tuo! Questa è davvero una promo pazzesca, solo per oggi su Amazon il portatile Galaxy Book2 Pro firmato Samsung è scontato del 32%. In pratica risparmi ben 334 euro. Approfittane subito e acquistalo ora!

Dal costo di 1.033 euro adesso grazie al super sconto Amazon lo paghi solamente 699 euro. E in più puoi dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Il Samsung Galaxy Book2 Pro è davvero un portatile fantastico

Il computer portatile Galaxy Book2 Pro è sottile e leggero non sacrifica nulla in termini di prestazioni, ma è molto leggero e caratterizzato dal profilo sottile. Disponi di un display da 15,6 pollici Full HD Amoled.

Piattaforma Intel Evo, il laptop gestisce facilmente carichi di elaborazione pesanti con un processore Intel Core di 12a generazione basato sulla nuova architettura core ibrida. Si tratta di un portatile progettato per proteggere la tua privacy, mantenendo le informazioni critiche nascoste fino al livello del firmware e con funzionalità di sicurezza basate sull'hardware.

Ottieni di più dal tuo Book2 Pro con i prodotti Samsung connessi; trai vantaggio dalla comunicazione tra dispositivi compatibili per una produttività maggiore. Schermi multipli e produttività migliorata: collega il tuo Galaxy Book2 Pro 5G con un Galaxy Tab in modalità wireless per aggiungere un secondo schermo; puoi duplicare o estendere, e lavorare su entrambi i dispositivi con Samsung Multi Control.

Condividi rapidamente proteggendo la privacy: la funzione di condivisione rapida invia file in modalità wireless tra i dispositivi Samsung Galaxy e Private Share offre un'opzione per crittografare i file utilizzando la tecnologia blockchain.

Collega il tuo telefono al PC portatile, infatti l'app del telefono è stata ottimizzata per gli utenti Galaxy con il collegamento a Windows, offrendo un'esperienza inter-dispositivo ottimale per darti alta comodità. E poi Galaxy Book2 Pro 5G ti offre alta professionalità nelle videochiamate, come la fotocamera Full HD ad alta risoluzione, il suono cristallino alimentato da AKG e Dolby Atmos con cancellazione intelligente del rumore.

Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo super scontato!

