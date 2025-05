Super prezzo per OnePlus Nord 4 5G da 12/256GB: da non farselo scappare!

Scopri il nuovo OnePlus Nord 4 5G, un concentrato di tecnologia avanzata a un prezzo incredibile! Con un'offerta imperdibile, puoi portarti a casa un dispositivo che unisce potenza, design e innovazione, il tutto a meno di 400 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione per un upgrade tecnologico di qualità senza dover spendere una fortuna.

Un comparto fotografico che sorprende

Il OnePlus Nord 4 5G ridefinisce gli standard per la fascia media grazie a una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica. Le tue foto saranno sempre nitide, anche in movimento, mentre lo zoom 2X integrato ti permetterà di catturare dettagli sorprendenti senza perdere qualità. Non è tutto: la modalità ritratto Real Tone garantisce colori fedeli e naturali, e la fotocamera frontale "True-Skin" da 16 MP eleva i tuoi selfie a livello professionale. A completare il quadro, la registrazione video in 4K a 60 fps ultra-stabilizzata e l'algoritmo TurboRAW per scatti perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sotto la scocca, il chipset Snapdragon 7+ Gen 3 si combina con una RAM fino a 16 GB, offrendo un'esperienza di multitasking fluida e reattiva. Immagina di poter mantenere attive fino a 44 applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti: il Nord 4 5G è pensato per chi non vuole limiti.

Autonomia e ricarica ultra-rapida

La batteria da 5500 mAh è un altro punto di forza di questo dispositivo. Con un'autonomia fino a 48 ore, potrai affrontare le tue giornate senza preoccupazioni. E se dovessi aver bisogno di una ricarica veloce, la tecnologia da 100W ti permette di raggiungere l'80% di carica in soli 20 minuti. Con appena 5 minuti di ricarica, puoi ottenere fino a 5 ore di streaming video. Una gestione intelligente della batteria garantisce inoltre una durata di ben 4 anni.

Il display OLED da 6,74 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 2150 nits offre un'esperienza visiva straordinaria, perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Grazie alla tecnologia Aqua Touch, puoi utilizzare lo schermo anche con le dita bagnate, mentre i filtri per la luce blu proteggono i tuoi occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Il tutto in un design sottile di soli 7,99 mm e un peso di appena 199,5 grammi.

Il sistema operativo OxygenOS 14 offre un'interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità, con un impegno da parte di OnePlus a fornire 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza. Questo significa che il tuo dispositivo rimarrà al passo con i tempi per molti anni a venire.

Disponibile nella raffinata colorazione "Oasis Green", il OnePlus Nord 4 5G è su Amazon a un prezzaccio. Non perdere l'opportunità di acquistare un dispositivo che unisce qualità e innovazione a un prezzo accessibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.