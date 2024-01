Inizia da ora a lavorare in maniera confortevole ovunque ti trovi con uno strumento wireless, leggero e compatto. Oggi su Amazon puoi acquistare la tastiera Logitech MX Keys Mini ad un prezzo scontatissimo!

Tastiera Logitech MX Keys Mini: wireless, retroilluminata e compatta

A tua disposizione una digitazione precisa grazie ai tasti intelligenti. Digita su tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita, con dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji. In un formato mini una tastiera che si rivela super potente: un layout progettato per una precisione senza sforzo sulla superficie, con uno stile minimal per una tastiera ergonomica e portatile che ti accompagna ovunque lavori.

Dotata di illuminazione intelligente: la tastiera si illumina nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce. Multi dispositivo e Multi Mac: connetti la tastiera compatta MX Keys Mini fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy e passa facilmente da un dispositivo all'altro.

Più Computer, un solo flow: abbina la tastiera sottile a un MX Master 3 o MX Anywhere 3 per Mac e digita su più dispositivi in un unico flusso di lavoro. Ricaricabile mediante USB-C: la carica completa della tastiera Bluetooth MX Keys Mini dura 10 giorni o 5 mesi senza retroilluminazione.

Le parti in plastica di MX Keys Mini includono plastica riciclata post-consumer certificata (Graphite: 30%, Pale Gray e Rose 12%(5)). Certificazione zero emissioni: l’impronta di carbonio di MX Keys Mini è stata ridotta a zero.

Prendila ora su Amazon ad un super prezzo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.