SUPER PREZZO: oggi paghi la Action Cam solo 40 euro

Con l'arrivo del caldo e delle belle giornate avere una Action Cam ti consente di fare riprese spettacolari in qualsiasi tipologia di ambiente, dentro e fuori dall'acqua. Ne abbiamo trovata una ad un prezzo davvero conveniente che non puoi proprio lasciarti sfuggire. Se la acquisti ora su Amazon la paghi solamente 42,49 euro.

Action Cam TIMNUT Ultra HD con doppia batteria, ora ad un prezzo davvero conveniente!

La Action Cam TIMNUT professionale è 4K Ultra HD, registra video in 4K/30fps e scatta foto da 20MP. Si tratta del modo migliore per condividere le tue bellissime avventure con i tuoi amici e non solo grazie ai social.

Questa telecamera sportiva subacquea ti permetterà di effettuare foto e riprese spettacolari anche in acqua. Puoi in questo modo immortalare le tue esperienze più belle, per esempio se ti immergi con gli squali, se attraversi un fiume in kayak o fai rafting. La videocamera TIMNUT non è impermeabile di per sé, ma viene fornita con una custodia impermeabile inclusa, che consente di utilizzarla fino a 40 metri di profondità.

Non è più necessario fare una panoramica e scansionare l'intero orizzonte come si farebbe con una telecamera tradizionale, ora con questa Action Cam ti basta premere un solo pulsante e questa scatterà una splendida foto panoramica a 170 gradi senza alcun tipo di distorsione. La stabilizzazione della WiFi Cam sportiva TIMNUT è così efficace nell'eliminare i rimbalzi e le oscillazioni che è come se la videocamera fosse montata su perno fisso. Inoltre supporta anche un microfono esterno che consente di catturare i suoni da tutte le direzioni con dettagli super nitidi.

E poi viene fornita con praticamente tutto il necessario per iniziare. La confezione include:

2 batterie

un caricabatterie

la custodia impermeabile

un'ampia gamma di attacchi e catene

un telecomando.

Infine, ma non perché meno importante, si tratta di una action camera multifunzione con modalità time lapse, slow motion, autoscatto, foto a raffica, bilanciamento del bianco e molto altro.

Approfitta del piccolo prezzo prima che i pezzi disponibili finiscano. Acquista ora la Action Cam TIMNUT e la paghi solamente 42,49 euro.

