Rendi la tua casa smart e goditi una quotidianità tranquilla, comoda e bella da vivere. Oggi su Amazon puoi acquistare il termostato intelligente tado con lo sconto del 46%, praticamente lo paghi la metà del suo attuale costo di mercato!

Ti costa così solamente 99,99 euro, un prezzo irrisorio per la comodità che deriva dall'avere questo dispositivo in casa propria. Una delle tante cose che potrai fare con tado è impostare la temperatura di casa direttamente dal tuo smartphone anche da remoto. In questo modo quanto rientri nella tua abitazione troverai ad aspettarti un ambiente caldo e confortevole.

Termostato intelligente tado: ora il kit base ad un prezzo minuscolo!

Il termostato intelligente cablato tado° è progettato in Germania ed è pensato per essere integrato nel tuo sistema di domotica e farti risparmiare energia. Garanzia soddisfatti o rimborsati. Si tratta di un prodotto affidabile e facile da usare tramite app e con gli apparecchi di smart home, come Amazon Alexa, Siri e Google Home.

Le funzioni esclusive dell’app di tado° consentono un controllo intelligente del riscaldamento via smartphone; rilevamento finestre aperte senza applicazione di sensori addizionali; pianificazione intelligente; controllo multi-stanza; informazioni sul risparmio energetico ecc.

E ancora geolocalizzazione avanzata: invece di accendere o spegnere il riscaldamento indipendentemente da dove ti trovi, la funzione di geolocalizzazione tado° ti consente di pianificare il riscaldamento in tua assenza e preriscaldare prima di tornare a casa. Questo tipo di termostato sostituisce i termostati collegati alla caldaia di quasi tutti i produttori; sono compatibili anche con il riscaldamento a pavimento. Puoi anche aggiungere altri termostati intelligenti cablati per un controllo multi-zona.

Si installa facilmente in pochi minuti, le istruzioni nell’app sono basate sul tuo sistema specifico e ti guidano passo dopo passo. Inoltre Auto-Assist offre trasparenza sui costi energetici (anche confrontando i mesi) e ti informa se ci sono delle anomalie nel riscaldamento; la geolocalizzazione e il rilevamento delle finestre aperte sono completamente automatizzati; acquista la funzione nell’app e disattivala in qualsiasi momento.

Prendilo ora su Amazon in offerta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.