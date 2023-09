Super OFFERTA Sky WiFi: fibra 100% a soli 24,90€/mese

Sei alla ricerca della fibra ultraveloce? Attiva oggi stesso Sky WiFi e goditi la migliore connessione per rendere più felice la tua casa.

Approfitta dell’attuale promozione e paga soltanto 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro. Potrai bloccare questo prezzo per 12 mesi.

Inoltre, anche i costi di attivazione sono scontati a 29 euro anziché 49 euro. Non lasciarti sfuggire questa grande offerta.

Nel prezzo di acquisto è incluso lo Sky WiFi Hub, un dispositivo intelligente e dinamico. È stato progettato per adattarsi alle tue abitudini e all'ambiente in cui vivi per offrirti la migliore connessione e stabilità.

La tecnologia Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) assicura la massima velocità e bypassa gli ostacoli per ridurre al minimo le interferenze e garantire la massima potenza.

Questo modem è dotato di 8 antenne integrate per una potenza di segnale ottimale in tutte le direzioni.

L'installazione non richiede conoscenze tecniche: è sufficiente collegarlo a una presa di corrente ed è subito pronto.

Inoltre, può supportare fino a 100 dispositivi contemporaneamente, il che lo rende un dispositivo incredibilmente potente e affidabile.

Passa SUBITO a Sky WiFi

Il bundle completo di Sky WiFi

Goditi la migliore esperienza online con Sky WiFi a soli 24,90 euro al mese. La fibra al 100% garantisce velocità incredibili, perfette per lo streaming, il gioco e l'intrattenimento. Goditi i tuoi contenuti preferiti con la massima qualità e scaricali a tempo di record.

L'offerta consente di accedere a una rete all'avanguardia con velocità di navigazione fino a 1 Gbps, connessioni illimitate e sicure, streaming video ottimizzato, latenza ridotta per un'esperienza di gioco ottimale, velocità di download fino a 1 Gb/s e di upload fino a 300 Mb/s, attivazione comoda con appuntamento programmato, assistenza tecnica, chiamate a pagamento verso numeri fissi e mobili nazionali e internazionali, nessun vincolo di durata del contratto, un modem in comodato d'uso gratuito e un costo di attivazione di 29 euro anziché 49 euro.

Passa SUBITO a Sky WiFi