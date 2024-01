SUPER OFFERTA per le cuffie Sony WH-CH720N con riduzione del rumore!

Le cuffie wireless permettono a chiunque di effettuare attività di vario genere in ogni momento della giornata, con l'assoluto comfort che va a togliere di mezzo il fastidio dei fili. Non rinuncerai all'ascolto della musica, parlerai nelle chat vocali con gli amici mentre sei lontano dal PC, viaggerai sui mezzi pubblici, o ti allenerai in palestra e così via. Sony è una delle aziende leader nella tecnologia e nel campo audio, e anche le cuffie wireless Sony WH-CH720N non sono da meno!

Sappi che da oggi in offerta su Amazon puoi acquistare proprio le cuffie wireless Sony WH-CH720N a solo 74,90€ con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente, e ben 75€ in meno rispetto al prezzo originale!

Il meglio dell'audio senza fili!

Stiamo parlando di cuffie ottime, che sfruttano il processore integrato V1 e la tecnologia DSEE. Posseggono inoltre una sviluppata tecnologia di cancellazione del rumore, e potrai adattare il suono e con l'app Headphones Connect, e regolare il suono su 20 diversi livelli.

I materiali con cui le cuffie wireless Sony WH-CH720N sono state create sono di alta qualità, e possono essere utilizzate all'occorrenza anche da cablate con l'apposito cavo compreso nel pacchetto. La batteria può durare fino a 35 ore, e grazie alla loro ergonomia le passerete nell'assoluto comfort.

