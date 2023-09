SUPER OFFERTA per la Soundbar senza fili di CREATIVE

Ascoltare la musica in casa, gestire l'audio delle tue feste preferite, guardare film con un'audio perfetto e molto altro ancora: i vantaggi di avere una soundbar di qualità sono infinite, soprattutto se si dispone di un apparecchio da utilizzare anche senza fili per una comodità ancora più marcata. Creative in questo, è il marchio per eccellenza.

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon proprio la Soundbar Creative Stage Air V2 a soli 39,99€, applicando il coupon di Amazon sulla pagina del prodotto e ottenendo uno sconto del 20%.

Ampio respiro e audio da capogiro!

Questa Soundbar è compatta e versatile, adatta ad ogni tipo di esigenza. La connettività è estremamente semplice, tramite cavo o wireless: offre opzioni audio USB-C e Bluetooth 5.3, e puoi collegarla direttamente al PC, dispositivo mobile o persino console di gioco come PS5 e Switch per un audio digitale di alta qualità.

Inoltre la Soundbar Creative Stage Air V2 offre una batteria dalla durata fino a 6 ore con una singola carica, che ti farà vivere ogni momento al massimo senza il pensiero dei fili.

