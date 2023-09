Desideri uno smartwatch? Ne abbiamo scovato per uno davvero fantastico e oggi su Amazon anche in offerta. Apple Watch Series 8 ti costa ben 100 euro rispetto al suo attuale costo di mercato.

Il suo costo di mercato è 559 euro ma tu oggi, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 18%, lo paghi solo 449 euro. Non solo per affrontare la spesa con serenità puoi dilazionare il pagamento in piccole rate mensili a tasso zero. In più se sei cliente Prime ricevi il tuo nuovo smartwatch firmato Apple entro 24 ore dal tuo ordine.

Apple Watch Series 8: una vera meraviglia al tuo polso

Vediamo a questo punto le eccellenti prestazioni e caratteristiche di quello che è a tutti gli effetti un top di gamma.

Sensore di temperatura

Misura l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”

App Allenamento migliorata, con parametri ancora più evoluti e nuovi modi di fare sport

App Bussola ridisegnata, con funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”

Con Apple Watch puoi calcolare quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone

Il cristallo anteriore più robusto che un Apple Watch abbia mai avuto, resistenza alla polvere di grado IP6X, design a prova di nuotate4 e maggiore resistenza per affrontare qualsiasi sport e attività

Bastano pochi tap per far partire chiamate, email e messaggi

Puoi ascoltare musica, podcast e audiolibri (da usare solo per i modelli GPS) Apple Watch Series 8 in SUPER OFFERTA Prendilo ora su Amazon e risparmi ben 100 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.