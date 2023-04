Questo è quello che può definirsi un vero affare! Oggi puoi acquistare su Amazon il Samsung Galaxy Tab S8 con uno sconto del 31% che ti far risparmiare ben 294 euro dall'attuale costo di mercato. Però devi affrettarti perché resta a disposizione solo un pezzo.

Inoltre Amazon ti offre l'opportunità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili. In questo modo inizi ad usare il tuo nuovo tablet da subito ma lo paghi con tutta calma e senza risentire dell'acquisto.

Samsung Galaxy Tab S8: schermo da 11 pollici e RAM da 8 GB

Questo è un tablet pensato per quando sei fuori casa, puoi portarlo con te ovunque e lavorare, giocare o navigare in ogni dove. Hai infinite possibilità grazie allo schermo LCD da 11 pollici, ad una batteria ultrapotente e una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP.

E poi la famosa S Pen dei Galaxy è ovviamente inclusa. Scrivi, prendi appunti, scarabocchia e metti nero su bianco tutte le tue idee con la S Pen a bassissima latenza. Mille strumenti in uno, la nuova S Pen del tablet Android S8 ti regala livelli impressionanti di controllo. Ti piace disegnare o dipingere? Clip Studio Paint1 è stato creato proprio per le persone creative come te. Ti sembrerà di tenere in mano un vero e proprio pennello e potrai dare vita alla tua immaginazione.

La funzione Auto Framing di questo tablet pc ti mette al centro della scena. Così, mentre registri una lezione di danza, lo zoom della videocamera manterrà automaticamente la messa a fuoco su di te e sui tuoi movimenti seguendo le tue istruzioni. Con l’app per videochiamate del tablet, puoi parlare con la tua dolce metà o chiamare fino a 31 dei tuoi amici più cari. La tecnologia di riduzione del rumore a tre microfoni ti permette di concentrarti sulla conversazione senza distrazioni. Infine la modalità Multischermo del Galaxy Tab S8 ti consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre. Così puoi fare più cose contemporaneamente come cercare idee per l’arredamento, creare progetti architettonici e fare una videochat con i tuoi amici.

Approfitta del grande risparmio e acquista su Amazon il Samsung Galaxy Tab S8 adesso ti costa ben 294 euro in meno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.