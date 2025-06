Super offerta Amazon: OPPO Enco Air4 Pro in SCONTO di 30 euro

Se stai cercando auricolari wireless che combinino prestazioni elevate e un prezzo competitivo, gli OPPO Enco Air4 Pro sono la scelta ideale. Disponibili su Amazon a soli 59,99€ invece di 89,99€, rappresentano un’opportunità unica per chi desidera qualità senza compromessi. Un’occasione da cogliere al volo per aggiornare il tuo setup audio senza spendere una fortuna. Scopri l’offerta imperdibile per avere degli auricolari con un mix perfetto di tecnologia avanzata e prezzo accessibile!

OPPO Enco Air4 Pro: l'audio di qualità a un prezzo imbattibile

Il cuore di questi auricolari è il driver dinamico in titanio da 12.4mm, progettato per offrire un suono bilanciato con bassi profondi e toni naturali. La qualità audio è ulteriormente migliorata dalla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che grazie a un sistema a doppio microfono con intelligenza artificiale, ti consente di isolarti dai rumori esterni e goderti la tua musica o le tue chiamate senza distrazioni.

Con una batteria da 58mAh per gli auricolari e una custodia di ricarica da 440mAh, gli OPPO Enco Air4 Pro garantiscono fino a 44 ore di autonomia complessiva. Inoltre, i tempi di ricarica sono ridotti al minimo: solo un’ora per gli auricolari e circa 80 minuti per la custodia. Perfetti per accompagnarti durante tutta la giornata, che tu stia lavorando, viaggiando o allenandoti.

Connettività e versatilità

La tecnologia Bluetooth 5.4 offre una connessione stabile e a bassa latenza, ideale per il gaming o la visione di video. Inoltre, la funzionalità multipoint ti permette di collegare contemporaneamente due dispositivi, rendendo il passaggio tra smartphone, tablet o computer semplice e immediato. Una caratteristica indispensabile per chi vive una vita digitale dinamica.

Progettati per resistere alle sfide quotidiane, gli auricolari vantano una certificazione IP55, che li rende resistenti a polvere, sudore e spruzzi d’acqua. Il peso di soli 4 grammi per auricolare e i tre inserti in silicone inclusi nella confezione assicurano un comfort prolungato, perfetto anche per sessioni di ascolto più lunghe.

L’interfaccia touch semplifica ogni operazione: potrai gestire musica e chiamate senza estrarre il telefono dalla tasca. Inoltre, la compatibilità con Android e iOS li rende un’opzione versatile per qualsiasi ecosistema tecnologico. Non perdere questa occasione: gli OPPO Enco Air4 Pro sono in offerta su Amazon a un prezzo speciale!

